РФ за неделю выпустила по Украине более 20 ракет, 800 КАБов и 500 дронов - Зеленский

Россия за неделю применила против украинцев более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных беспилотников разных типов. Об этом Зеленский написал в Фейсбуке.

"Ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. Сознательный террор врага против наших людей. За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов" , - отметил президент.

По его словам, объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.