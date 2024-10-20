РФ за неделю выпустила по Украине более 20 ракет, 800 КАБов и 500 дронов - Зеленский
Россия за неделю применила против украинцев более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных беспилотников разных типов. Об этом Зеленский написал в Фейсбуке.
"Ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. Сознательный террор врага против наших людей. За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов", - отметил президент.
По его словам, объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.
"Украина нуждается больше в средствах ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - подчеркнул Зеленский.