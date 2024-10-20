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РФ за неделю выпустила по Украине более 20 ракет, 800 КАБов и 500 дронов - Зеленский

РФ за неделю выпустила по Украине более 20 ракет, 800 КАБов и 500 дронов - Зеленский
Фото: prezident.gov.ua

Россия за неделю применила против украинцев более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных беспилотников разных типов. Об этом Зеленский написал в Фейсбуке.

"Ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. Сознательный террор врага против наших людей. За эту неделю российские террористы применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов", - отметил президент.

По его словам, объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору.

"Украина нуждается больше в средствах ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", - подчеркнул Зеленский.

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