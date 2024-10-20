Україна отримає від Франції 12 САУ Caesar за гроші з активів РФ
Влада Франції використовує гроші, отримані як відсотки від заморожених активів РФ, для закупівлі військового обладнання для України, зокрема й для замовлення 12 САУ Caesar. Про це заявив в інтерв'ю La Tribune dimanche міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Новое время.
«Лише наприкінці 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро (відсотки від заморожених активів РФ — ред.). На ці кошти було замовлено 12 нових гармат Caesar для постачання в Україну, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі точки та ракети Mistral», — сказав чиновник.
Лекорню також висловив сподівання, що інші європейські країни візьмуть приклад із Франції і запустять проєкти навчання українських військовослужбовців (зараз на французьких полігонах навчаються 2 тисячі українців — ред.).
«Я сподіваюся на це і працюю над цим. Нам потрібно мати можливість навчати солдатів, які поповнять цю бригаду — Анна Київська (в українській історіографії більш відома як королева Франції Анна Ярославна — ред.). Крім того, Україні необхідно створити понад десяток нових бригад — колосальне завдання! Ми прагнемо забезпечити їм найкращі військові характеристики, як з погляду доктрини, так і з погляду обладнання», — підсумував міністр оборони.