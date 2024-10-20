Україна отримає від Франції 12 САУ Caesar за гроші з активів РФ

Влада Франції використовує гроші, отримані як відсотки від заморожених активів РФ, для закупівлі військового обладнання для України, зокрема й для замовлення 12 САУ Caesar. Про це заявив в інтерв'ю La Tribune dimanche міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Новое время.

«Лише наприкінці 2024 року Франція повернула 300 мільйонів євро (відсотки від заморожених активів РФ — ред.). На ці кошти було замовлено 12 нових гармат Caesar для постачання в Україну, а також 155-мм снаряди, ракети Aster, керовані бомби AASM, вогневі точки та ракети Mistral» , — сказав чиновник.

Лекорню також висловив сподівання, що інші європейські країни візьмуть приклад із Франції і запустять проєкти навчання українських військовослужбовців (зараз на французьких полігонах навчаються 2 тисячі українців — ред.).