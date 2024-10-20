Украина получит от Франции 12 САУ Caesar за деньги из активов РФ

Власти Франции используют деньги, полученные в качестве процентов от замороженных активов РФ для закупки военного оборудования для Украины — в том числе и для заказа 12 САУ Caesar. Об этом заявил в интервью La Tribune dimanche министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Новое время.

«Только в конце 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро (проценты от замороженных активов РФ — ред.). На эти средства были заказаны 12 новых орудий Caesar для поставки в Украину, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral» , — сказал чиновник.

Лекорню также выразил надежду, что другие европейские страны последуют примеру Франции и запустят проекты обучения украинских военнослужащих (сейчас на французских полигонах обучаются 2 тысячи украинцев — ред.).