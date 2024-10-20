Чергові висловлювання Трампа посилюють побоювання щодо його розуму - FT

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп здивував своїми черговими непристойними висловлюваннями, які пролунали на мітингу в місті Латробі, штат Пенсільванія. Про це пише Financial Times, аналізуючи виступ політика, який викликав «ще більшу стурбованість» про його душевний стан, повідомляє Новое время.

Під час мітингу в Пенсильванії Трамп, як зазначають у виданні, лише за кілька тижнів до дня виборів укотре відхилився від політичного сценарію. «Грубі» висловлювання головного республіканця були зроблені щодо анатомії нині покійного легендарного гольфіста Арнольда Палмера, який народився в місті Латроб у 1929 році.

Трамп заявив, що, коли Палмер приймав душ з іншими професіоналами, вони виходили і говорили «О Боже, це неймовірно». У FT уточнюють, що Трамп, імовірно, натякнув на геніталії Палмера.

Автор публікації акцентує, що ці непристойні висловлювання доповнюють низку інших, які пролунали під час кампанії Дональда Трампа і викликали побоювання з приводу стану його розуму. Союзники республіканця намагалися переконати його зосередитися на політичних питаннях, але кандидат у президенти продовжував від них відхилятися.