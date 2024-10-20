Очередные высказывания Трампа усиливают опасения относительно его ума - FT

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп удивил своими очередными непристойными высказываниями, прозвучавшими на митинге в городе Латроб, штат Пенсильвания. Об этом пишет Financial Times, анализируя выступление политика, которое вызвало «еще большую обеспокоенность» о его душевном состоянии, сообщает Новое время.

Во время митинга в Пенсильвании Трамп, как отмечают в издании, всего за несколько недель до дня выборов в очередной раз отклонился от политического сценария. «Грубые» высказывания главного республиканца были сделаны об анатомии ныне покойного легендарного гольфиста Арнольда Палмера, который родился в городе Латроб в 1929 году.

Трамп заявил, что, когда Палмер принимал душ с другими профессионалами, они выходили и говорили «О Боже, это невероятно». В FT уточняют, что Трамп, вероятно, намекнул на гениталии Палмера.

Автор публикации акцентирует, что эти непристойные высказывания дополняют череду других, прозвучавших в ходе кампании Дональда Трампа и вызвавших опасения по поводу состояния его ума. Союзники республиканца пытались убедить его сосредоточиться на политических вопросах, но кандидат в президенты продолжал от них отклоняться.