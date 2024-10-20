Кремль планує вивезти всіх дітей-сиріт з ТОТ для всиновлення в РФ - ЦНС

Російські окупанти систематично проводять рейди з перевірками у закладах для дітей-сиріт на тимчасово окупованих територіях України з метою вивезення дітей до РФ з подальшим усиновленням, повідомляє Лівий берег.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, нещодавно будинок-інтернат у Шахтарську "проінспектував" так званий сенатор РФ Олександр Волошин. На зустрічі колаборант пообіцяв вихованцям звозити їх у Москву.

"До кінця 2024 року реєстр дітей з тимчасово окупованої України, які залишилися без батьків, внесуть до федерального банку сиріт рф. Таке завдання із кремля виконують місцеві колаборанти" , — зазначають у спротиві.

Кремль намагається контролювати інформацію щодо дітей-сиріт на ТОТ і в майбутньому вивозити їх з тимчасово окупованих територій України на свою територію.

"Ці дії є грубим порушенням міжнародного права та елементом геноциду, спрямованого на знищення української ідентичності. Вивезення дітей, особливо найбільш вразливих – сиріт, є спробою примусової асиміляції та позбавлення їх права на повернення додому. Світова спільнота повинна відреагувати на цей злочин, щоб захистити українських дітей та притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих дій" , — додають у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих долучатися до опору російському ворогу.