Российские оккупанты систематически проводят рейды с проверками в заведениях для детей-сирот на временно оккупированных территориях Украины с целью вывоза детей в РФ с последующим усыновлением, сообщает Левый берег.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, недавно дом-интернат в Шахтерске "проинспектировал" так называемый сенатор РФ Александр Волошин. На встрече коллаборант пообещал воспитанникам свозить их в Москву.

"До конца 2024 года реестр детей из временно оккупированной Украины, оставшихся без родителей, внесут в федеральный банк сирот России. Такую задачу из кремля выполняют местные коллаборанты" , - отмечают в сопротивлении.

Кремль пытается контролировать информацию о детях-сиротах на ТОТ и в будущем вывозить их с временно оккупированных территорий Украины на свою территорию.

"Эти действия являются грубым нарушением международного права и элементом геноцида, направленного на уничтожение украинской идентичности. Вывоз детей, особенно наиболее уязвимых - сирот, является попыткой принудительной ассимиляции и лишения их права на возвращение домой. Мировое сообщество должно отреагировать на это преступление, чтобы защитить украинских детей и привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим действиям" , - добавляют в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных приобщаться к сопротивлению русскому врагу.