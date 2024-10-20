Президент ПА НАТО вважає недоречною ідею Зеленського замінити війська США в Європі українцями

Президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського замінити війська США в Європі підрозділами ЗСУ після війни як «недоречну» та «навіть шкідливу», повідомляє Радіо Свобода.

«Це щедра пропозиція з боку президента Зеленського, з яким я зустрічався багато разів… Але думаю, що це недоречна пропозиція зараз. Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі» , – сказав американський конгресмен Джеррі Конноллі в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ідея заміни американських вояків українськими після війни міститься в «Плані перемоги», який презентував президент Зеленський.

«Не треба заохочувати США виходити з Європи – бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників. Якщо хтось би й вітав це – так це Володимир Путін. Бо ми – це засіб протидії і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить» , – сказав Конноллі.

Війська США в Європі дислокуються на території кількох нинішніх членів НАТО від моменту завершення Другої світової війни – зокрема, вони дислоковані в Німеччині, Великій Британії, Італії, Іспанії та інших країнах, а віднедавна ще й в Польщі та Румунії на тлі посилення НАТО свого східного флангу.

За оцінками, загальна кількість військ США в Європі становить нині близько 100 тисяч.

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