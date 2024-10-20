Президент ПА НАТО считает неуместной идею Зеленского заменить войска США в Европе украинцами

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Джерри Коннолли отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского заменить войска США в Европе подразделениями ВСУ после войны как «неуместное» и «даже вредное», сообщает Радио Свобода.

«Это щедрое предложение со стороны президента Зеленского, с которым я встречался много раз… Но думаю, что это неуместное предложение сейчас. Оно выглядит как политический пас Дональду Трампу в случае, если бы он выиграл выборы. И для тех, кто борется за Украину в Конгрессе США – нам не нужно слышать такого. США должны быть в Европе» , – сказал американский конгрессмен Джерри Коннолли в интервью Радио Свобода.

Идея замены американских воинов украинскими после войны содержится в «Плане победы», презентованном президентом Зеленским.

«Не нужно поощрять США выходить из Европы – потому что это не в интересах Украины и не в интересах союзников. Если бы кто-то и приветствовал это – так это Владимир Путин. Ибо мы – средство противодействия и наше физическое присутствие в Европе успокаивает партнеров. Это не значит, что мы не можем вносить определенные изменения в нашу дислокацию. Но идея, что мы полностью выходим из Европы, а украинцы щедро заменяют нас… Хорошо, я учитываю это предложение как проявление щедрости, но сама идея не является продуктивной. А в это время она еще и вредит» , – сказал Коннолли.

Войска США в Европе дислоцируются на территории нескольких нынешних членов НАТО с момента завершения Второй мировой войны – в частности, они дислоцированы в Германии, Великобритании, Италии, Испании и других странах, а недавно еще и в Польше и Румынии на фоне усиления НАТО своего восточного фланга. .

По оценкам, общее количество войск США в Европе составляет сейчас около 100 тысяч.

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