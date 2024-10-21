Костін закликав прокурорів з інвалідністю пройти повторне обстеження

Лише в Хмельницькій області майже чверть співробітників прокуратури отримала статус особи з інвалідністю. Вже відомі перші результати службового розслідування.﻿ Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, - і є надзвичайно важливим для всієї системи" , - заявив Костін.

Він наголосив, що наразі 61 прокурор органів прокуратури Хмельницької області має інвалідність. Сюди входять співробітники з Хмельницької обласної прокуратури та окружних прокуратур Хмельницької області.

"80% з них - 50 осіб - отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою" , - наголосив генпрокурор.

Він додав, що буде інформувати суспільство про всі етапи та результати даної перевірки.

"Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень. Я також ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому" , - підсумував Костін.

Скандали з МСЕК

Нагадаємо, що днями у ЗМІ з'явилася інформація, щодо того, що прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності "допомогла" скандальна голова Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа.

На що голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус наразі нібито мають 48 прокурорів з 225. Зауважимо, що це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.

Генеральний прокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський скликав РНБО через даний скандал.