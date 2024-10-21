Костин призвал прокуроров с инвалидностью пройти повторное обследование

Только в Хмельницкой области почти четверть сотрудников прокуратуры получили статус лица с инвалидностью. Уже известны первые результаты служебного расследования.﻿ Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Масштабное служебное расследование было начато сразу как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, - и чрезвычайно важно для всей системы" , - заявил Костин.

Он подчеркнул, что в настоящее время 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. Сюда входят сотрудники Хмельницкой областной прокуратуры и окружных прокуратур Хмельницкой области.

"80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока" , - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что будет информировать общество о всех этапах и результатах данной проверки.

"Я считаю, что все прокуроры, по которым есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств. Я также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решение для того, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в будущем" , - подытожил Костин.

Скандалы из МСЭК

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.

На что глава Хмельницкой облпрокуратуры Алексей Олейник сообщил, что такой статус пока якобы имеют 48 прокуроров из 225. Заметим, что это почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.

Отметим, что украинский президент Владимир Зеленский созвал СНБО из-за данного скандала.