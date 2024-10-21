DeepState: Окупанти захопили ще одне село на Курахівському напрямку
20 жовтня ворог окупував село Желанне Друге у Покровському районі Донецької області. Про це йдеться в повідомленні проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.
Желанне Друге знаходиться на Курахівському напрямку, де тривають одні з найбільш інтенсивних боїв.
Також російські військові просунулися у Вишневому Ізюмського району Харківської області, Гірнику на Донеччині, біля Ольгівки Курської області та Любимівки у Курській області.
Раніше DeepState повідомляв, що російські окупанти просунулись у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного Донецької області