DeepState: Окупанти захопили ще одне село на Курахівському напрямку

20 жовтня ворог окупував село Желанне Друге у Покровському районі Донецької області.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.

Желанне Друге знаходиться на Курахівському напрямку, де тривають одні з найбільш інтенсивних боїв.

Також російські військові просунулися у Вишневому Ізюмського району Харківської області, Гірнику на Донеччині, біля Ольгівки Курської області та Любимівки у Курській області.

Раніше DeepState повідомляв﻿, що російські окупанти просунулись у Часовому Яру, Максимільянівці та біля Цукуриного Донецької області