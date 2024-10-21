DeepState: Оккупанты захватили еще одно село на Кураховском направлении
20 октября враг оккупировал село Желанное Второе в Покровском районе Донецкой области. Об этом говорится в сообщении проекта DeepState, сообщает Украинская правда.
Желанное Второе находится на Кураховском направлении, где продолжаются одни из самых интенсивных боев.
Также российские военные продвинулись в Вишневом Изюмского района Харьковской области, Горняке в Донецкой области, у Ольговки Курской области и Любимовки в Курской области.
Ранее DeepState сообщал, что российские оккупанты продвинулись в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино Донецкой области