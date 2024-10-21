Ізраїль вдарив по банку в Бейруті, який фінансує "Хезболлу"

Армія оборони Ізраїлю обстріляла південні райони Бейруту. Військові атакували офіс банку, що фінансує операції угруповання "Хезболла", пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Ізраїльські військові завдали ударів по філіях пов'язаної з угрупованням "Хезболла" фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан". Військові попередили, що атакують квазі-банк і звинуватили його у фінансуванні операцій терористів.

Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомило про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, більшість яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Видання NNA повідомило, що один удар припав на територію аеропорту Бейрута. Кореспондент AFP повідомив, що "комерційні літаки все ще пролітали повз хмари диму в цьому районі після того, як приземлилися в аеропорту на півдні ліванської столиці". На відеозаписах видно, що аеропорт працює у звичайному режимі.

NNA також повідомляє про удари, спрямовані проти асоціації в Гермелі, Ріяку та Баальбеку в регіоні долини Бекаа на сході Лівану, приблизно за 100 кілометрів від ізраїльського кордону.

Удар по Баальбеку припав на комерційний ринок, в якому розташовувалася будівля, яку раніше використовувала асоціація "Аль-Кард Аль-Хассан".

Тим часом, за даними ЦАХАЛ, упродовж неділі, 20 жовтня, терористи "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 200 снарядів.

Загострення на Близькому Сході

За останні місяці суттєво виросла частота обстрілів ліванських бойовиків угруповання "Хезболла" по території Ізраїлю. Масовані атаки змусили ізраїльтян залишити північні райони країни.

1 жовтня ЦАХАЛ почала наземну операцію проти "Хезболли" для того, щоб відсунути ворога від кордону і дозволити людям повернутися до своїх домівок.

Днями ізраїльські військові почали ближні бої з ліванськими терористами і ліквідували низку ворожих пускових установок.

Також військові армії Ізраїлю виявили на базах бойовиків найсучаснішу зброю з РФ.

Тим часом у США закликали Тель-Авів зменшити масштаби обстрілів Бейруту.