Израиль ударил по банку в Бейруте, который финансирует "Хезболлу"

Армия обороны Израиля обстреляла южные районы Бейрута. Военные атаковали офис банка, который финансирует операции группировки "Хезболла", пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Израильские военные нанесли удары по филиалам связанной с группировкой "Хезболла" финансовой ассоциации "Аль-Кард Аль-Хасан". Военные предупредили, что атакуют квази-банк и обвинили его в финансировании операций террористов.

Официальное Национальное информационное агентство Ливана сообщило об одиннадцати ударах по южным пригородам Бейрута, большинство которых были нацелены на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Издание NNA сообщило, что один удар пришелся на территорию аэропорта Бейрута. Корреспондент AFP сообщил, что "коммерческие самолеты все еще пролетали мимо облака дыма в этом районе после того, как приземлились в аэропорту на юге ливанской столицы". На видеозаписях видно, что аэропорт работает в штатном режиме.

NNA также сообщает об ударах, направленных против ассоциации в Гермеле, Рияке и Баальбеке в регионе долины Бекаа на востоке Ливана, примерно в 100 километрах от израильской границы.

Удар по Баальбеку пришелся на коммерческий рынок, в котором располагалось здание, которое ранее использовала ассоциация "Аль-Кард Аль-Хассан".

Тем временем по данным ЦАХАЛ, в течение воскресенья, 20 октября, террористы "Хезболла" выпустили из Ливана по территории Израиля около 200 снарядов.

Обострение на Ближнем Востоке

За последние месяцы существенно выросла частота обстрелов ливанских боевиков группировки "Хезболла" по территории Израиля. Массированные атаки вынудили израильтян покинуть северные районы страны.

1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию против "Хезболлы" для того, чтобы отодвинуть врага от границы и позволить людям вернуться в свои дома.

На днях израильские военные начали ближние бои с ливанскими террористами и ликвидировали ряд вражеских пусковых установок.

Также военные армии Израиля обнаружили на базах боевиков самое современное оружие из РФ.

Тем временем в США призвали Тель-Авив уменьшить масштабы обстрелов Бейрута.