Курс валют НБУ на 21 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 21 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 20 жовтня знизився до рівня 41.2308 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 44.7272 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 53.7773 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 47.5886 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 10.3793 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.230 800
|EUR
|Євро
|44.727 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.777 300
|CHF
|Швейцарський франк
|47.588 600
|PLN
|Польський злотий
|10.379 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.