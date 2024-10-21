Курс валют НБУ на 21 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 21 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 жовтня знизився до рівня 41.2308 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 44.7272 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 53.7773 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 47.5886 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 10.3793 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.230 800 EUR Євро 44.727 200 GBP Фунт стерлінгів 53.777 300 CHF Швейцарський франк 47.588 600 PLN Польський злотий 10.379 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.