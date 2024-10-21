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Курс валют НБУ на 21 жовтня

Курс валют НБУ на 21 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 21 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 жовтня знизився до рівня 41.2308 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 44.7272 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 11 коп. до 53.7773 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 18 коп. до 47.5886 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 10.3793 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.230 800 --0.0043
EUR Євро 44.727 200 --0.0665
GBP Фунт стерлінгів 53.777 300 +0.1098
CHF Швейцарський франк 47.588 600 --0.1759
PLN Польський злотий 10.379 300 --0.0055

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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