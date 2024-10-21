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Курс валют НБУ на 21 октября

Курс валют НБУ на 21 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 октября, понизился до уровня 41.2308 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 44.7272 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 53.7773 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 47.5886 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 10.3793 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.230800 --0.0043
EUR Евро 44.727200 --0.0665
GBP Фунт стерлингов 53.777300 +0.1098
CHF Швейцарский франк 47.588600 --0.1759
PLN Польский злотый 10.379300 --0.0055

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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