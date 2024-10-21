Курс валют НБУ на 21 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 октября, понизился до уровня 41.2308 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 44.7272 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 53.7773 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 47.5886 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 1 коп до 10.3793 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.230 800 EUR Евро 44.727 200 GBP Фунт стерлингов 53.777 300 CHF Швейцарский франк 47.588 600 PLN Польский злотый 10.379 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.