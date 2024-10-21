Курс валют НБУ на 21 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 октября, понизился до уровня 41.2308 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 44.7272 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 11 коп до 53.7773 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 18 коп до 47.5886 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 1 коп до 10.3793 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.230800
|EUR
|Евро
|44.727200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.777300
|CHF
|Швейцарский франк
|47.588600
|PLN
|Польский злотый
|10.379300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.