Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на виборах та референдумі у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу. Про це вона заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі, повідомляє Європейська правда.

Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.

"Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів" , – заявила вона, назвавши це "шахрайством безпрецедентного масштабу".

Необхідно відзначити, що президентка Молдови не стала стверджувати, що купівля голосів була здійснена – її промова лишила варіанти трактування. Відповідати на уточнювальні запитання вона відмовилася.

У своїй промові Мая Санду наголосила, що "безпрецедентний напад на свободу і демократію" тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили, які "атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою".

Як відомо, раніше влада Молдови неодноразово заявляла про спроби "зламу виборів" з боку групи Ілана Шора, що засуджений у Молдові за крадіжку мільярда євро з трьох банків, а також владу Росії, де зараз переховується Шор.

Мая Санду, втім, не зробила чіткої заяви щодо визнання нею результатів виборів.

"Ми чекаємо на остаточні результати і будемо ухвалювати рішення" , – заявила вона.

Примітно, що у англомовній текстовій версії заяви, яку штаб Санду поширив серед журналістів, йшлося про "тверді" рішення, однак Санду у своїй промові випустила це слово.

Як повідомлялося раніше, за даними ЦВК, мешканці Молдови проголосували проти європейського вибору своєї держави, однак зберігається шанс, що за рахунок діаспори конституційний референдум щодо руху до ЄС буде успішним.

Також попередній підрахунок голосів свідчить, що Молдова йде на другий тур виборів президента, де Санду протистоятиме проросійський Александр Стояногло.