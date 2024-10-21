Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях на выборах и референдуме в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на выборах и референдуме в Молдове не было честного политического процесса. Об этом она заявила в выступлении в своем предвыборном штабе, сообщает Европейская правда.

Санду утверждает, что власть имеет доказательства масштабной покупки голосов.

"Мы имеем четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов" , – заявила она, назвав это "мошенничеством беспрецедентного масштаба".

Необходимо отметить, что президент Молдовы не стала утверждать, что покупка голосов была осуществлена – ее речь оставила варианты трактовки. Отвечать на уточняющие вопросы она отказалась.

В своей речи Майя Санду подчеркнула, что "беспрецедентное нападение на свободу и демократию" продолжалось несколько месяцев, а также, что за этим стоят преступные группировки и иностранные силы, которые "атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой".

Как известно, ранее власти Молдовы неоднократно заявляли о попытках "взлома выборов" со стороны группы Илана Шора, осужденного в Молдове за кражу миллиарда евро из трех банков, а также властей России, где сейчас скрывается Шор.

Майя Санду, впрочем, не сделала четкого заявления о признании ею результатов выборов.

"Мы ждем окончательных результатов и будем принимать решение" , – заявила она.

Примечательно, что в англоязычной текстовой версии заявления, которую штаб Санду распространил среди журналистов, речь шла о «твердых» решениях, однако Санду в своей речи упустила это слово.

Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, жители Молдовы проголосовали против европейского выбора своего государства, однако сохраняется шанс, что за счет диаспоры конституционный референдум по движению в ЕС будет успешным.

Также предварительный подсчет голосов свидетельствует, что Молдова идет на второй тур выборов президента, где Санду будет противостоять пророссийский Александр Стояногло.