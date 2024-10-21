Сирський ухвалить рішення про нову модель загальновійськової підготовки у грудні

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що у грудні прийматиме рішення щодо нової моделі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та не виключає збільшення термінів цієї підготовки у тому разі, якщо дозволятиме оперативна обстановка.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців. Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах. У нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад" , – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, він заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також головнокомандувач заслухав доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.

"У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки" , - підкреслив Сирський.

Він зазначив, що справжнім флагманом підготовки особового складу стали десантно-штурмові війська.

"Нові підходи до підготовки, які застосовуються в ДШВ, мають застосовувати і в інших складових Сил оборони" , - вважає головнокомандувач.