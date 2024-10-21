Сырский примет решение о новой модели общевойсковой подготовки в декабре

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что в декабре будет принимать решение о новой модели базовой общевойсковой подготовки (БОВП) и не исключает увеличения сроков этой подготовки в том случае, если позволит оперативная обстановка.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Провел рабочее совещание по вопросам совершенствования подготовки военнослужащих. Жизнь наших воинов - бесценна, и важнейшая предпосылка ее сохранения - качественная подготовка на всех этапах. В совещании приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил Украины, представители учебных центров и боевых бригад" , – говорится в сообщении.

По словам Сырского, он заслушал доклады по анализу системы подготовки, укомплектованности должностей инструкторского состава в учебных центрах и их обеспечения необходимыми образцами вооружений и военной техники.

Также главнокомандующий заслушал доклад о пилотном проекте, который уже внедряется и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца. В рамках проекта была обновлена программа БОВП с учетом актуальных потребностей и вызовов.

"В декабре буду принимать решение о новой модели БЗВП. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет позволять, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки" , - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что настоящим флагманом подготовки личного состава стали десантно-штурмовые войска.

"Новые подходы к подготовке, которые применяются в ДШВ, должны применять и в других составляющих Сил обороны" , - считает главнокомандующий.