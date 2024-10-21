Трамп "попрацював" у McDonald's та розкритикував Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії на деякий час взяв на себе роль працівника "МакДональдз" – у відповідь на згадки його суперниці Камали Гарріс про те, що вона у студентські роки мала такий підробіток, повідомляє Європейська правда.

Трамп обрав для своєї мети один із закладів "МакДональдз" у Пенсильванії – одному зі штатів, де симпатії виборців хитаються між республіканцями і демократами – та у неділю одягнувся в уніформу і деякий час попрацював на обсмажуванні картоплі та видачі замовлень для клієнтів-водіїв.

Доступ до ресторану у цей час був обмежений. Подивитися на перформенс Трампа зібралися тисячі його прихильників.

Трамп сказав, що йому подобається робота і йому там "дуже весело".

'I could do this all day'



Donald Trump tried to troll Kamala Harris by serving french fries at a McDonald's in Pennsylvania this afternoon



US election latest: https://t.co/WF1TM6L9eI pic.twitter.com/4OMG7CEki9 — Sky News (@SkyNews) October 21, 2024

Він визнав, що ідея виникла для того, щоб "вколоти" у відповідь Камалу Гарріс, яка неодноразово згадувала, як у студентські роки в Каліфорнії підпрацьовувала у фастфуді звичайною працівницею. А від кандидата у віцепрезиденти Гарріс Тіма Волза пролунала ремарка, що Трампа "неможливо уявити працівником "МакДональдзу".

Трамп заявив, що Гарріс вигадала факт своєї студентської роботи, але не навів ніяких підтверджень своїх слів, і знову заявив про це, коли приїхав перевтілитися у працівника "МакДональдзу".

Також вихідними Дональд Трамп заявив, що думає позиватися проти CBS через публікацію скороченого інтерв’ю Гарріс, що нібито подало її відповіді більш вигідно для кандидатки.