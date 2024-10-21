Трамп "поработал" в McDonald's и раскритиковал Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании на некоторое время взял на себя роль работника "Макдональдса" – в ответ на упоминания его соперницы Камалы Харрис о том, что она в студенческие годы имела такую подработку, сообщает Европейская правда.

Трамп выбрал для своей цели одно из заведений "Макдональдс" в Пеннсильвании – одном из штатов, где симпатии избирателей колеблются между республиканцами и демократами – и в воскресенье оделся в униформу и некоторое время поработал на обжаривании картофеля и выдаче заказов для клиентов-водителей.

Доступ в ресторан в это время был ограничен. Посмотреть на перформанс Трампа собрались тысячи его сторонников.

Трамп сказал, что ему нравится работа и ему там "очень весело".

'I could do this all day'



Donald Trump tried to troll Kamala Harris by serving french fries at a McDonald's in Pennsylvania this afternoon



US election latest: https://t.co/WF1TM6L9eI pic.twitter.com/4OMG7CEki9 — Sky News (@SkyNews) October 21, 2024

Он признал, что идея возникла для того, чтобы "уколоть" в ответ Камалу Харрис, которая неоднократно вспоминала, как в студенческие годы в Калифорнии подрабатывала в фастфуде обычной работницей. А от кандидата в вице-президенты Харрис Тима Волза прозвучала ремарка, что Трампа "невозможно представить работником „Макдональдса".

Трамп утверждает, что Харрис выдумала факт своей студенческой работы, но не привел никаких подтверждений своих слов, и снова заявил об этом, когда приехал перевоплотиться в работника "Макдональдса".

Также на выходных Дональд Трамп заявил, что думает судиться против CBS из-за публикации сокращенного интервью Харрис, что якобы подало ее ответы более выгодно для кандидата.