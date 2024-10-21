Південна Корея викликала посла РФ через відправку солдат КНДР на війну

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало в понеділок російського посла у Сеулі, щоб висловити жаль з приводу відправки Північною Кореєю своїх солдатів для ведення війни Росії проти України. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

За словами офіційних осіб, перший заступник міністра закордонних справ Кім Хонг Кюн висловив позицію уряду під час зустрічі з послом Росії Георгієм Зінов'євим.

Сам Зінов'єв, коли виходив з будівлі МЗС, сказав Yonhap, що зустрічався з Кім Хонг Кюном, але відмовився відповідати на подальші запитання.

Нагадаємо, Національна служба розвідки Південної Кореї заявила, що північнокорейський режим вирішив відправити 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади вояків, зокрема спецпризначенців.

21 жовтня Рада Безпеки ООН збереться для обговорення безпекової ситуації в Україні, пов’язаної, зокрема, з військовою підтримкою Росії Північною Кореєю, Іраном і Китаєм.