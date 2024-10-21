Южная Корея вызвала посла РФ из-за отправки солдат КНДР на войну

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало в понедельник российского посла в Сеуле, чтобы выразить сожаление по поводу отправки по Северной Корее своих солдат для ведения войны России против Украины. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

По словам официальных лиц, первый замминистра иностранных дел Ким Хонг Кюн высказал позицию правительства во время встречи с послом России Георгием Зиновьевым.

Сам Зиновьев, выходя из здания МИД, сказал Yonhap, что встречался с Ким Хонг Кюном, но отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

Напомним, что Национальная служба разведки Южной Кореи заявила, что северокорейский режим решил отправить 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины. Речь идет о четырех бригадах воинов, в том числе спецназовцах.

21 октября Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения ситуации безопасности в Украине, связанной, в частности, с военной поддержкой России Северной Кореей, Ираном и Китаем.