Євросоюз хоче відновити дискусії про жорсткіші санкції проти РФ – Politico

Країни Євросоюзу прагнуть відновити в січні дискусії про те, як вдарити по економіці Росії. Про це пише Politico, повідомляє Лівий берег.

Саме тоді Угорщині ‒ найближчому союзнику Москви в ЄС ‒ доведеться відмовитися від контролю над політичними дискусіями, а нова виконавча команда ЄС буде повністю готова до вирішення цього питання, зазначає видання.

Крім того, Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме кермо управління від Угорщини під час головування у Раді ЄС. Варшава вже сигналізувала, що хоче використати свій шестимісячний термін лідерства, щоб посилити обмеження щодо російського палива, яке надходить на континент і залишається критичним джерелом доходів Кремля.

"Імпорт російських енергоресурсів зростає. Це поганий знак. Ми повинні це вирішити" , ‒ заявив міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста на початку цього тижня на зустрічі міністрів у Люксембурзі.

ЄС уже ввів обмеження на російську нафту та значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але є безліч добре відомих лазівок, які Москва використовує. Окрім того, все більший флот танкерів, які важко відстежувати, досі продає російське викопне паливо у всьому світі.

"Блоку вкрай необхідно переоцінити свою стратегію санкцій, щоб покращити їх розробку та застосування ‒ і польське головування, безумовно, надає гарну можливість для цього" , ‒ сказала економістка і експертка із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.

За словами дипломатів і офіційних осіб, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався президентством своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції. Тепер країни-члени сподіваються на Польщу, щоб відновити обговорення гострих питань, які стоять на порядку денному.

"В Україні наближається сувора зима, але також і кінець катастрофічного головування Угорщини" , ‒ сказав Politico високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

За його словами, у Євросоюзі сподіваються, що всі питання, які “стали заручниками неконструктивного блокування Угорщини”, будуть вирішені з необхідною терміновістю.

Другий дипломат зазначив, що зростає усвідомлення ‒ фокус санкцій потребує уточнення.

"Потрібно визнати, що режим санкцій працює не так, як мав би ‒ є проблеми зі зрідженим природним газом (СПГ), з нафтою, окремими товарами" , ‒ сказав він.

Однак для того, щоб новий пакет почав працювати, Європейська комісія спочатку має запропонувати заходи 27 країнам-членам блоку.