Евросоюз хочет возобновить дискуссии о более жестких санкциях против РФ – Politico

Страны Евросоюза стремятся возобновить в январе дискуссии о том, как ударить по экономике России. Об этом пишет Politico, сообщает Левый берег.

Именно тогда Венгрии – ближайшему союзнику Москвы в ЕС – придется отказаться от контроля над политическими дискуссиями, а новая исполнительная команда ЕС будет полностью готова к решению этого вопроса, отмечает издание.

Кроме того, Польша, которая является одним из сильнейших сторонников Украины, переймет руль управления от Венгрии во время председательства в Совете ЕС. Варшава уже сигнализировала, что хочет использовать свой шестимесячный срок лидерства, чтобы усилить ограничение российского топлива, которое поступает на континент и остается критическим источником доходов Кремля.

"Импорт российских энергоресурсов растет. Это плохой знак. Мы должны это решить" , – заявил министр климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста в начале этой недели на встрече министров в Люксембурге.

ЕС уже ввел ограничения на российскую нефть и значительно сократил закупки трубопроводного газа. Но есть множество хорошо известных лазейок, которые Москва использует. Кроме того, все больший флот тяжело отслеживающих танкеров до сих пор продает российское ископаемое топливо во всем мире.

"Блоку крайне необходимо переоценить свою стратегию санкций, чтобы улучшить их разработку и применение – и польское председательство, безусловно, предоставляет хорошую возможность для этого" , – сказала экономистка и эксперт по санкциям Международного института стратегических исследований Мария Шагина.

По словам дипломатов и официальных лиц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался президентством своей страны, чтобы фактически прекратить разговоры о санкциях. Теперь страны-члены надеются на Польшу, чтобы возобновить обсуждение острых вопросов, стоящих на повестке дня.

"В Украине приближается суровая зима, но также и конец катастрофического председательства Венгрии" , – сказал Politico высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

По его словам, в Евросоюзе надеются, что все вопросы, "ставшие заложниками неконструктивной блокировки Венгрии", будут решены с необходимой срочностью.

Второй дипломат отметил, что растет осознание – фокус санкций требует уточнения.

"Нужно признать, что режим санкций работает не так, как должен – есть проблемы со сжиженным природным газом (СПГ), с нефтью, отдельными товарами" , – сказал он.

Однако для того, чтобы новый пакет заработал, Европейская комиссия сначала должна предложить мероприятия 27 странам-членам блока.