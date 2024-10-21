В Україні через ворожі обстріли були знеструмлення у 5 областях

За минулу добу, 20 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, у Сумській області через обстріл підстанції сталося пошкодження обладнання з подальшим загоранням, що спричинило знеструмлення підстанції, повітряних ліній, а також споживачів у двох областях. Пожежу ліквідовано, живлення частково відновлено.

На Львівщині внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряну лінію, при цьому знеструмлювались побутові споживачі.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 459 абонентів.

На Харківщині під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

На ранок 21 жовтня в Україні залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів.