В Украине из-за вражеских обстрелов обесточивались потребители в 5 областях

За минувшие сутки, 20 октября, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, как говорится в сообщении, в Сумской области из-за обстрела подстанции произошло повреждение оборудования с последующим возгоранием, что повлекло обесточивание подстанции, воздушных линий, а также потребителей в двух областях. Пожар ликвидирован, питание частично восстановлено.

На Львовщине в результате атаки БПЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители.

В Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 459 абонентов.

На Харьковщине во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.

На утро 21 октября в Украине остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 585 населенных пунктов.