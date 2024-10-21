Телевізори нового покоління: оновлені матриці та технічні параметри

Черговий перегляд фільму, серіалу або короткого відео найкраще організувати за допомогою великого телевізора, встановленого у вітальні. Відповідна атмосфера створюватиметься за рахунок високої якості картинки та ідеального звучання. Сучасні телевізори досягли неймовірного рівня розвитку та виконання.

Рідкокристалічні моделі давно витіснили класику, і сьогодні вони в різному виконанні вважаються найкращим рішенням для перегляду. Кожен Телевізор буде відрізнятися матрицею, роздільною здатністю, наявністю SmartTV та іншими функціями. Особливу увагу звертають на діагональ, від якої залежить комфорт перегляду.

Типи матриць

Найбільш поширеними є наступні матриці в телевізорах:

LED . Світлодіодне виконання, де у кожному пікселі встановлений чи кілька напівпровідників. Яскравість складає 800-1200 кд/м2. Через сукупність всіх точок формується підсумкова картинка; OLED . Також застосовуються світлодіоди, але виготовлені за допомогою органічних сполук. Розміри менші, а ефективність висока, відповідно підвищується якість зображення та динаміка; QLED . Подальший розвиток технологій LED, де використовуються квантово-точкові світлодіоди. В основі виробництва використовуються спеціальні кристали, що створюють світло під вплив струму; NanoCell . Авторське рішення від LG, матриця дешева, відрізняється хорошими кутами огляду та високою контрастністю.

Телевізори можуть бути різних розмірів та основний параметр вибору – це діагональ. Сьогодні популярністю користуються моделі на 32, 43 та 55 дюймів.

Переваги сучасних телевізорів

Головна перевага – широкий кут огляду, особливо він відчувається в матрицях IPS. Завдяки цьому переглядати телевізор можна з будь-якої зручної точки. Мерехтіння в сучасних пристроях повністю відсутнє, тому при тривалому перегляді телевізора виключено дискомфорт і стомлюваність очей, як це було раніше.

Підсвічування ідеально розподілене по площі, що підвищує баланс чорного кольору і в цілому підвищує якість передачі кольору. Контрастність у динаміці також чудова, що сприяє загальному підвищенню якості картинки.

Виробники телевізорів

Вони пропонують великі моделі пристроїв під будь-які цілі та завдання. Серед брендів можна відзначити LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony та багато інших. Окремо є бюджетні бренди, які лише з'явилися на ринку та пропонують телевізори під певні запити. На всю продукцію надається гарантія.