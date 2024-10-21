Телевизоры нового поколения: обновленные матрицы и технические параметры

Очередной просмотр фильма, сериала или короткого видео лучше всего организовать с помощью большого телевизора, установленного в гостиной комнате. Соответствующая атмосфера будет создаваться за счет высокого качества картинки и идеального звучания. Современные телевизоры достигли невероятного уровня развития и исполнения.

Жидкокристаллические модели давно вытеснили классику, и сегодня именно они в разном исполнении считаются наилучшим решением для просмотра. Каждый Телевизор будет отличаться матрицей, разрешением, наличием SmartTV и прочими функциями. Особое внимание обращается на диагональ, от которой зависит комфорт просмотра.

Типы матриц

Наиболее распространенными являются следующими матрицы в телевизорах:

LED . Светодиодное исполнение, где в каждом пикселе установлен один либо несколько полупроводников. Яркость составляет 800-1200 кд/м2. Из-за совокупности всех точек формируется итоговая картинка; OLED . Также применяются светодиоды, но изготовлены с помощью органических соединений. Размеры меньшие, а эффективность высокая, соответственно повышается качество изображения и динамика; QLED . Последующее развитие технологий LED, где применяются квантово-точечные светодиоды. В основе производства используются специальные кристаллы, которые создают свет под воздействие тока; NanoCell . Авторское решение от LG, матрица дешевая, отличается хорошими углами обзора и высокой контрастностью.

Телевизоры могут быть разных размеров и основной параметр выбора – это диагональ. Сегодня популярностью пользуются модели на 32, 43 и 55 дюймов.

Преимущества современных телевизоров

Главное достоинство – широкий угол обзора, а особенно он ощущается в матрицах IPS. Благодаря этому просматривать телевизор можно с любой удобной точки. Мерцание в современных устройствах полностью отсутствует, поэтому при длительном просмотре телевизора исключен дискомфорт и утомляемость глаз, как это было раньше.

Подсветка идеально распределена по площади, что повышает баланс черного цвета и в целом повышает качество цветопередачи. Контрастность в динамике также превосходная, что способствует общему повышению качества картинки.

Производители телевизоров

Они предлагают обширные модели устройств под любые цели и задачи. В числе брендов можно отметить LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony и многие другие. Отдельно есть бюджетные бренды, которые только появились на рынке и предлагают телевизоры под определенные запросы. На всю продукцию предоставляется гарантия.