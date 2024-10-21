Ворог активно штурмує Селидове: бійці Нацгвардії відбивають штурми
Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба НГУ.
"Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога".
Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.
Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.
На відео – бойова робота 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг".
Що передувало:
Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.