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Ворог активно штурмує Селидове: бійці Нацгвардії відбивають штурми

Ворог активно штурмує Селидове: бійці Нацгвардії відбивають штурми
Фото: wikimedia.org

Бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян за добу на Покровському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба НГУ.

"Лише на цій ділянці фронту за попередню добу в районі відповідальності військовослужбовці Національної гвардії України нейтралізували 273 окупанти: 125 безповоротні, 148 санітарні втрати ворога".

Зазначається, що противник намагається активно штурмувати, зокрема в районі населеного пункта Селидове Донецької області, застосовуючи велику кількість піхоти.

Також ворог періодично проводить механізовані штурми з залученням 3-5 одиниць бронетехніки.

На відео – бойова робота 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг".

Що передувало:

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомляв, що російські окупанти намагаються поєднувати штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області з охопленням міста з флангів: противник вдається до артилерійських обстрілів та авіаційних ударів з використанням КАБів.

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