Враг активно штурмует Селидово: бойцы Нацгвардии отбивают штурмы

Бойцы Национальной гвардии отбили 17 попыток штурмов россиян за сутки на Покровском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

"Только на этом участке фронта за предыдущие сутки в районе ответственности военнослужащие Национальной гвардии Украины нейтрализовали 273 оккупанта: 125 безвозвратные, 148 санитарные потери врага".

Отмечается, что противник пытается активно штурмовать, в частности в районе населенного пункта Селидово Донецкой области, применяя большое количество пехоты.

Также враг периодически проводит механизированные штурмы с привлечением 3-5 единиц бронетехники.

На видео - боевая работа 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг".

Ворог дуже активно штурмує Селидове. Бійці Нацгвардії тримають оборону.відео - 15 бригада НГУ "Кара-Даг" pic.twitter.com/LfosJfWvfz — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2024

Что предшествовало:

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщал, что российские оккупанты пытаются сочетать штурмовые действия в направлении окрестностей Селидово Донецкой области с охватом города с флангов: противник прибегает к артиллерийским обстрелам и авиационным ударам с использованием КАБов.