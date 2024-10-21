Враг активно штурмует Селидово: бойцы Нацгвардии отбивают штурмы
Бойцы Национальной гвардии отбили 17 попыток штурмов россиян за сутки на Покровском направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба НГУ.
"Только на этом участке фронта за предыдущие сутки в районе ответственности военнослужащие Национальной гвардии Украины нейтрализовали 273 оккупанта: 125 безвозвратные, 148 санитарные потери врага".
Отмечается, что противник пытается активно штурмовать, в частности в районе населенного пункта Селидово Донецкой области, применяя большое количество пехоты.
Также враг периодически проводит механизированные штурмы с привлечением 3-5 единиц бронетехники.
На видео - боевая работа 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг".
Что предшествовало:
Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщал, что российские оккупанты пытаются сочетать штурмовые действия в направлении окрестностей Селидово Донецкой области с охватом города с флангов: противник прибегает к артиллерийским обстрелам и авиационным ударам с использованием КАБов.