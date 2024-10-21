"Укренерго": Споживання електрики продовжує зростати

Через похолодання станом на 09:30 21 жовтня споживання електроенергії в Україні на 6,3% перевищує показники 18 жовтня. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання зростає. Сьогодні, 21 жовтня, станом на 9:30, воно було на 6,3% вищим, ніж попереднього робочого дня - у п’ятницю, 18 жовтня. Вчора, 20 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 10,7% вищим, ніж попередньої неділі - 13 жовтня" , - йдеться у повідомленні. ﻿

Причиною такої тенденції в "Укренерго" називають похолодання на всій території України, що тягне за собою масове використання обігрівачів, зокрема - у вечірні години.

Оператор енергосистеми нагадує, що енергосистема все ще відновлюється після масованих російських атак, й у вечірні години спостерігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 16:00.

Імпорт електроенергії 21 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 6 790 МВт-год.

Як повідомлялося, за даними Міненерго, енергетики забезпечили своєчасне виконання плану підготовки до опалювального сезону, зокрема, у відновленні критичної інфраструктури.