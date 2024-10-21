"Укрэнерго": Потребление электричества продолжает расти

Из-за похолодания на 09:30 21 октября потребление электроэнергии в Украине на 6,3% превышает показатели 18 октября. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление растет. Сегодня, 21 октября, по состоянию на 9:30, оно было на 6,3% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 18 октября. Вчера, 20 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 10,7% выше, чем в предыдущее воскресенье - 13 октября" , - говорится в сообщении.

Причиной такой тенденции в "Укрэнерго" называют похолодание на всей территории Украины, влекущее массовое использование обогревателей, в частности - в вечерние часы.

Оператор энергосистемы напоминает, что энергосистема все еще восстанавливается после массированных российских атак и в вечерние часы наблюдается дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.

Импорт электроэнергии 21 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 6790 МВт-час.

Как сообщалось, по данным Минэнерго, энергетики обеспечили своевременное выполнение плана подготовки к отопительному сезону, в частности, в восстановлении критической инфраструктуры.