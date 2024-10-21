У РФ чиновники збільшили держзакупівлі iPhone в чотири рази – ЗМІ

Чиновники з Росії витратили вчетверо більше бюджетних коштів на закупівлі iPhone, попри масову заборону американських смартфонів.﻿ Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

За підсумками дев'яти місяців 2024 року обсяг проведених держзакупівель iPhone виявився вчетверо більшим, ніж за той самий період минулого року: 6 879 899 руб проти 1 642 166 руб.

Частина держзакупівель iPhone обґрунтовувалася неможливістю дотриматися заборони на використання іноземного програмного забезпечення, яке доступне на цих пристроях. Так, наприклад, в одній із заявок зазначалося, що головним критерієм для закупівлі iPhone 13 є наявність спеціалізованої програми Voice Over, яка озвучує програми і дає змогу незрячим і слабозорим користувачам працювати з гаджетом.

Велика частина держзакупівель припала на компанії з державною участю. Найбільшу закупівлю смартфонів Apple цього року - більш ніж на 3 млн руб - здійснила петербурзька компанія ТОВ "Теплоенерго".

Також ТОВ "Аероекспрес" купила iPhone на 517 тис руб Але був серед замовників і державний Кремлівський палац, він закупив американські смартфони на 830 тис руб.

Державні органи почали вводити заборону на використання iPhone влітку 2023 року, коли ФСБ спільно з ФСО заявили про зараження кількох тисяч смартфонів Apple американським вірусом-шпигуном, який стежив за російськими користувачами.

Після цього від використання iPhone у службових цілях масово змусили відмовитися чиновників у Кремлі, уряді, держвідомствах і співробітників держкомпаній. Зокрема, заборону було введено в Мінтрансі, Мінпромторзі, Мінцифри, МОЗ, "Ростехе", Росавіації, РЖД, Камаазі та ін.