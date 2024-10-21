ДТП з вантажівкою та маршруткою у Києві: загинула 72-річна пасажирка

У дорожньо-транспортній пригоді в Солом’янському районі Києва загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро людей були травмовані. Про це йдеться у повідомленні поліції Києва, повідомляє Укрінформ.

ДТП сталася близько 10:00 на вулиці Вадима Гетьмана.

70-річний водій "Газелі" на повній швидкості скоїв наїзд на автобус "Атаман", який стояв на зупинці громадського транспорту та здійснював посадку-висадку пасажирів.

Внаслідок зіткнення загинула 72-річна жінка - пасажирка автобуса, ще п’ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі встановлюють обставини, за яких сталася ДТП.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.