ДТП с грузовиком и маршруткой в Киеве: погибла 72-летняя пассажирка

В дорожно-транспортном происшествии в Соломенском районе Киева погибла 72-летняя пассажирка и еще пять человек были травмированы. Об этом идет речь в сообщении полиции Киева, сообщает Укринформ.

ДТП произошло около 10:00 на улице Вадима Гетьмана.

70-летний водитель "Газели" на полной скорости совершил наезд на автобус "Атаман", который стоял на остановке общественного транспорта и совершал посадку-высадку пассажиров.

В результате столкновения погибла 72-летняя женщина - пассажирка автобуса, еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.