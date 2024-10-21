Сібіга розповів, про що говорив з главою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у понеділок в Анкарі обговорив "план перемоги", "формулу миру" та звільнення українських військовополонених, повідомляє Європейська правда.

Про це міністр сказав на пресконференції під час візиту до Туреччини.

Сибіга підкреслив, що Туреччина – стратегічний партнер України, з яким вона прагне розвивати дружні відносини.

За його словами, на переговорах із турецьким колегою він відзначив важливість уникнення конкуренції мирних ініціатив та розколу світу на блоки.

"Я переконаний, що Туреччина здатна відіграти в цьому важливу роль", – сказав міністр.

Він додав, що поінформував турецького колегу про "план перемоги" президента Володимира Зеленського.

"Важливо розуміти, що це не заміна "формули миру", а практичний інструмент її втілення", – наголосив Сибіга.

Також на зустрічі обговорили зусилля для забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, оборонну взаємодію, відбудову України та звільнення військовополонених.

"Ми також обговорили надання сприяння турецької сторони у звільненні військовополонених з російського полону, у тому числі кримських татар", – додав Сибіга.

Нагадаємо, окрім переговорів з главою МЗС Туреччини в Анкарі, Сибіга планує також зустрітися з міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку SAHA EXPO 2024, де проведе окремі зустрічі з турецькими оборонними компаніями.