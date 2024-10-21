Сибига рассказал, о чем говорил с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в понедельник в Анкаре обсудил "план победы", "формулу мира" и освобождение украинских военнопленных, сообщает Европейская правда.

Об этом министр сказал на пресс-конференции во время визита в Турцию.

Сибига подчеркнул, что Турция – стратегический партнер Украины, с которым она стремится развивать дружеские отношения.

По словам министра, на переговорах с турецким коллегой он отметил важность избежания конкуренции мирных инициатив и раскола мира на блоки.

"Я убежден, что Турция способна сыграть в этом важную роль", – сказал министр.

Он добавил, что проинформировал турецкого коллегу о "плане победы" президента Владимира Зеленского.

"Важно понимать, что это не замена "формулы мира", а практический инструмент ее воплощения", – подчеркнул Сибига.

Также на встрече обсудили усилия для обеспечения свободы судоходства в Черном море, оборонное взаимодействие, восстановление Украины и освобождение военнопленных.

"Мы также обсудили оказание содействия турецкой стороны в освобождении военнопленных из российского плена, в том числе крымских татар", – добавил Сибига.

Напомним, помимо переговоров с главой МИД Турции в Анкаре Сибига планирует также встретиться с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

В Стамбуле Сибига проведет ряд переговоров и посетит оборонно-промышленную выставку SAHA EXPO 2024, где проведет отдельные встречи с турецкими оборонными компаниями.