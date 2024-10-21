Справу Гринкевичів передали до суду – Офіс генпрокурора

До суду передана справа львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад 1 мільярд гривень. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.

За процесуального керівництва прокурорів ОГП завершене досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад ₴1 мільярд шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

Йдеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів і представника підприємств.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Крім того, чотирьом підозрюваним - бізнесмену, його сину і двом директорам підприємств - інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що львівський бізнесмен створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Учасники цієї організації уклали договори із Міністерством оборони на постачання військового одягу для потреб ЗСУ.

Згідно із проведеними експертизами, внаслідок поставки неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоди на суму понад ₴1 мільярд.

Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Підозрюваним повідомили про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України. Матеріали кримінального провадження стосовно шостого учасника злочинної організації виділені у зв’язку із оголошенням підозрюваного в розшук.

Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Як нагадали в ОГП, у липні 2024 року прокурори передали до суду справу стосовно цього ж львівського бізнесмена – власника підприємств, який за пів мільйона доларів намагався підкупити керівництво ДБР, за фактом надання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369 КК України). Обвинувальний акт перебуває на розгляді у суді.

Що відомо про справу Гринкевичів﻿

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича під час спроби дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

17 січня 2024 року працівники ДБР оголосили нову підозру львівському бізнесмену і членам злочинної організації, які завдали державному бюджету збитків на мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Підозру також оголосили сину Ігоря Гринкевича Роману. Його оголосили у розшук, а згодом затримали в Одесі.

Міністерство оборони проводить аудит усіх контрактів, зокрема з тими компаніями, які можуть бути дотичними до родини Гринкевичів.

У вересні Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою до 1 листопада чотирьом підозрюваним у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ.