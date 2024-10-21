Дело Гринкевичей передали в суд – Офис генпрокурора

В суд передано дело львовского бизнесмена, его сына и директоров предприятий по поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины более 1 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Укринформ.

При процессуальном руководстве прокуроров ОГП завершено досудебное расследование в отношении пяти участников преступной организации, нанесших Министерству обороны более 1 млрд ущерба при закупке некачественной одежды для ВСУ.

Речь идет о львовском предпринимателе, его сыне, двух директорах и представителе предприятий.

Им инкриминировано создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, четырем подозреваемым - бизнесмену, его сыну и двум директорам предприятий - инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Расследованием установлено, что львовский бизнесмен создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Участники этой организации заключили договоры с Министерством обороны на поставку военной одежды для нужд ВСУ.

Согласно проведенным экспертизам, в результате поставки некачественной одежды, государству в лице Минобороны причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда.

Участникам преступной организации избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым сообщили о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления в порядке ст. 290 УПК РФ. Материалы уголовного производства по шестому участнику преступной организации выделены в связи с объявлением подозреваемого в розыск.

Досудебное расследование осуществляло Главное следственное управление Государственного бюро расследований оперативного сопровождения Главного оперативного управления ГБР.

Как напомнили в ОГП, в июле 2024 года прокуроры передали в суд дело в отношении этого же львовского бизнесмена – собственника предприятий, который за полмиллиона долларов пытался подкупить руководство ГБР, по факту предоставления неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

Что известно о деле Гринкевичей

Напомним, 29 декабря 2023 года работники ДБР задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ДБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

17 января 2024 года работники ДБР объявили новое подозрение львовскому бизнесмену и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету ущерб на миллиард гривен. Их разоблачили на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Подозрение также объявили сыну Игоря Гринкевича Роману. Его объявили в розыск, а затем задержали в Одессе.

Министерство обороны проводит аудит всех контрактов, в том числе тех компаний, которые могут быть причастны к семье Гринкевичей.

В сентябре Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей до 1 ноября четырем подозреваемым по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ.