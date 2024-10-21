Кабмін призначив нового голову правління "Укрзалізниці"
Уряд призначив Олександра Перцовського головою правління "Укрзалізниці". Подання про призначення робила наглядова рада цього акціонерного товариства, повідомляє Лівий берег.
Євген Лященко, який був головою правління з березня 2023, продовжить працювати на посаді члена правління до завершення свого контракту.
Члени правління Володимир Крот, Орест Логунов і Антон Мішин звільненні.
Олександр Перцовський працював на "Укрзалізницю" з 2020 року. До нині він був членом правління і відповідав за пасажирські перевезення.
Перед роботою в "УЗ" Перцовський працював заступником голови Укрпошти, а ще раніше працював на Deutsche Post DHL Group.
Нагадаємо, контракт Лященка чинний ще пів року. На початку жовтня він написав заяву на дострокове звільнення.