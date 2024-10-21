Кабмин назначил нового председателя правления "Укрзализныци"

Правительство назначило Александра Перцовского главой правления "Укрзализныци". Представление о назначении делал наблюдательный совет этого акционерного общества, сообщает Левый берег.

Евгений Лященко, который был председателем правления с марта 2023 года, продолжит работать в должности члена правления до завершения своего контракта.

Члены правления Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин уволены.

Александр Перцовский работал на "Укрзализныце" с 2020 года. До настоящего времени он был членом правления и отвечал за пассажирские перевозки.

Перед работой в "УЗ" Перцовский работал заместителем главы "Укрпочты", а еще раньше работал на Deutsche Post DHL Group.

Напомним, контракт Лященко действует еще полгода. В начале октября он написал заявление на досрочное увольнение.