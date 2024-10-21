Президент Південної Кореї сподівається на "практичні контрзаходи" через співпрацю РФ та КНДР

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ситуацію з відправкою північнокорейських військових у Росію для участі у війні проти України. Про це пише Yonhap, повідомляє Укрінформ.

"Вторгнення Росії в Україну та безрозсудний військовий союз між Росією та Північною Кореєю ще раз підтверджують, що безпека Індо-Тихоокеанського регіону та Атлантичного регіону нерозривно пов’язані. Це підриває заснований на праві міжнародний порядок, загрожує миру на Корейському півострові та в усьому світі, і уряд (Південної Кореї - ред.) не залишиться осторонь і не дозволить цього" , - заявив Юн.

Він додав, що Південна Корея активно вживатиме "поетапних заходів" у відповідь на військову співпрацю між Пхеньяном і Москвою, та висловив сподівання на пошук «практичних контрзаходів» у співпраці з НАТО та державами-членами Альянсу.

Своєю чергою Рютте висловив "серйозне занепокоєння" щодо відправки військ Північної Кореї до Росії, яке він назвав грубим порушенням міжнародного права та резолюцій Ради Безпеки ООН.

Він підкреслив, що НАТО готове активно співпрацювати з Південною Кореєю, щоб відповісти на військове співробіництво між Росією та Північною Кореєю. Генсек закликав уряд Південної Кореї направити делегацію в НАТО для більш детального обміну інформацією.

Рютте також висловив сподівання на посилення співпраці в оборонній промисловості та діалогу з питань безпеки між Південною Кореєю, Україною та НАТО у контексті розгортання сил КНДР у Росії.

За підсумками розмови Рютте написав у соцмережі Х:

"Відправлення військ Північної Кореї, щоб воювати пліч-о-пліч з Росією в Україні, означатиме значну ескалацію".

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 21 жовтня викликало посла РФ Георгія Зинов'єва і зажадало від російської сторони "негайно вивести північнокорейські війська і припинити відповідну співпрацю" з КНДР.