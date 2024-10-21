Президент Южной Кореи надеется на "практические контрмеры" из-за сотрудничества РФ и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте ситуацию с отправкой северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины. Об этом пишет Yonhap, сообщает Укринформ.

"Вторжение России в Украину и безрассудный военный союз между Россией и Северной Кореей еще раз подтверждают, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Атлантического региона неразрывно связана. Это подрывает основанный на праве международный порядок, угрожает миру на Корейском полуострове и во всем мире, и правительство (Южной Кореи – ред.) не останется в стороне и не позволит этого" , - заявил Юн.

Он добавил, что Южная Корея будет активно принимать "поэтапные меры" в ответ на военное сотрудничество между Пхеньяном и Москвой, и выразил надежду на поиск «практических контрмер» в сотрудничестве с НАТО и государствами-членами Альянса.

В свою очередь Рютте выразил "серьезную обеспокоенность" по поводу отправки войск Северной Кореи в Россию, которую он назвал грубым нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что НАТО готова активно сотрудничать с Южной Кореей, чтобы ответить на военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Генсек призвал правительство Южной Кореи направить делегацию в НАТО для более подробного обмена информацией.

Рютте также выразил надежду на усиление сотрудничества в оборонной промышленности и диалога по безопасности между Южной Кореей, Украиной и НАТО в контексте развертывания сил КНДР в России.

По итогам разговора Рютте написал в соцсети Х:

"Отправление войск Северной Кореи, чтобы воевать бок о бок с Россией в Украине, будет означать значительную эскалацию".

Министерство иностранных дел Южной Кореи 21 октября вызвало посла РФ Георгия Зиновьева и потребовало от российской стороны "немедленно вывести северокорейские войска и прекратить соответствующее сотрудничество" с КНДР.