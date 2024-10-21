Міненерго: Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Захоплена російськими військами Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через ворожі обстріли. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

"У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - додали в Міненерго.

За даними пресслужби, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - йдеться в повідомленні.

ЗАЕС - це найбільша в Європі та третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона розташована в Україні, у степовій зоні біля колишнього берегу Каховського водосховища у Запорізькій області, неподалік міста Енергодар.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗАЕС опинилася в епіцентрі подій. Російські війська захопили станцію, що створило безпрецедентну ситуацію для ядерної безпеки.

Нагадаємо, російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Періодично станція відключається від резервного енергопостачання. Останній такий випадок був у жовтні.