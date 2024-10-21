Минэнерго: Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута

Захваченная российскими войсками Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута из-за вражеских обстрелов. В настоящее время станция питается только одной линией электропередачи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обеспечение внешнего питания станции, необходимое для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.

"В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блекаут, создающий угрозу радиационной безопасности", - добавили в Минэнерго.

По данным прессслужбы, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС.

"Лишь возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может обеспечить безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", - говорится в сообщении.

ЗАЭС – это крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она расположена в Украине, в степной зоне у бывшего берега Каховского водохранилища в Запорожской области, недалеко от города Энергодар.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЗАЭС оказалась в эпицентре событий. Российские войска захватили станцию, создав беспрецедентную ситуацию для ядерной безопасности.

Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марте 2022 года. Периодически станция отключается от резервного энергоснабжения. Последний такой случай был в октябре.