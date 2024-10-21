Пошукова система на основі ШІ планує залучити мільярд доларів інвестицій – FT

Американська компанія Perplexity, яка створює пошукову систему на основі штучного інтелекту, має намір залучити новий раунд фінансування, який може підвищити оцінку компанії до $8 мільярдів. Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.

Компанія веде переговори про залучення від $500 мільйонів до $1 мільярда, що суттєво збільшить її ринкову вартість. Це стало можливим після нещодавнього раунду OpenAI, який оцінив компанію у понад $150 мільярдів і встановив новий стандарт для стартапів у галузі штучного інтелекту.

Серед інвесторів компанії — такі великі гравці, як виробник ШІ-чипів Nvidia, засновник Amazon Джефф Безос, а також відомі постаті з індустрії, зокрема співзасновник OpenAI Андрій Карпаті та головний науковець Meta Ян Лекун.

Лише кілька місяців тому компанія залучила $250 мільйонів за участі SoftBank's Vision Fund 2, що потроїло її оцінку до $3 мільярдів. Збір коштів відбувався в січні та квітні цього року.

Останнім часом кілька ключових постатей у сфері ШІ, зокрема Ілля Суцкевер та Фей-Фей Лі, також залучили значні інвестиції для нових стартапів. Однак зростання інтересу до сектора підсилює побоювання щодо можливої фінансової бульбашки, оскільки деякі стартапи витрачають мільярди на розвиток, якщо навіть не є прибутковими.

Річний виторг компанії наразі становить близько $50 мільйонів.