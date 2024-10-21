Поисковая система на основе ИИ планирует привлечь миллиард долларов инвестиций – FT

Американская компания Perplexity, создающая поисковую систему на основе искусственного интеллекта, намерена привлечь новый раунд финансирования, который может повысить оценку компании до $8 миллиардов. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Компания ведет переговоры о привлечении от $500 миллионов до $1 миллиарда, что существенно увеличит ее рыночную стоимость. Это стало возможным после недавнего раунда OpenAI, который оценил компанию более чем в $150 миллиардов и установил новый стандарт для стартапов в области искусственного интеллекта.

Среди инвесторов компании такие крупные игроки, как производитель ИИ-чипов Nvidia, основатель Amazon Джефф Безос, а также известные фигуры из индустрии, в частности соучредитель OpenAI Андрей Карпати и главный ученый Meta Ян Лекун.

Лишь несколько месяцев назад компания привлекла $250 миллионов с участием SoftBank's Vision Fund 2, что утроило ее оценку до $3 миллиардов. Сбор средств проходил в январе и апреле этого года.

В последнее время несколько ключевых фигур в сфере ИИ, в частности Илья Суцкевер и Фэй-Фей Ли, также привлекли значительные инвестиции для новых стартапов. Однако рост интереса к сектору усиливает опасения относительно возможного финансового пузыря, поскольку некоторые стартапы тратят миллиарды на развитие, не являясь прибыльными.

Годовая выручка компании составляет около $50 миллионов.